Пансионату в Богородском округе к Новому году подарили телевизор

В преддверии Нового года для подопечных пансионата «Ногинский» Богородского округа организовали Голубой огонек. Работники коммунальных служб и депутаты вручили учреждению новый телевизор и фрукты.

В гости к подопечным пансионата «Ногинский» приехали сотрудники Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, руководители коммунальных служб Богородского округа Муниципального бюджетного учреждения «Благосфера» и Муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство», а также депутаты округа. Они привезли с собой ящики со свежими фруктами и новый телевизор в подарок.

Директор пансионате «Ногинский» Гульфия Исхакова поблагодарила гостей, а также волонтеров за поддержку и внимание.

Отметим, что работники Министерства по содержанию территорий регулярно помогают пансионату, в том числе спиливают деревья и очищают подъезд к учреждению от снега.