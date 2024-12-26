Пансионату в Богородском округе к Новому году подарили телевизор

В преддверии Нового года для подопечных пансионата «Ногинский» Богородского округа организовали Голубой огонек. Работники коммунальных служб и депутаты вручили учреждению новый телевизор и фрукты.
В гости к подопечным пансионата «Ногинский» приехали сотрудники Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, руководители коммунальных служб Богородского округа Муниципального бюджетного учреждения «Благосфера» и Муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство», а также депутаты округа. Они привезли с собой ящики со свежими фруктами и новый телевизор в подарок.
Директор пансионате «Ногинский» Гульфия Исхакова поблагодарила гостей, а также волонтеров за поддержку и внимание.
Отметим, что работники Министерства по содержанию территорий регулярно помогают пансионату, в том числе спиливают деревья и очищают подъезд к учреждению от снега.
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