Пансионат «Ногинский» в Богородском округе отметил 70-летие

Ногинский пансионат стал местом празднования 70-летнего юбилея. Для постояльцев организовали незабываемое мероприятие, которое подарило радость и массу положительных эмоций.
В этот знаменательный день в пансионате собрались участники из всех отделений. Они заранее готовились к торжеству, продумывая наряды и образы. Шоу мыльных пузырей, красочные фотозоны, спортивные игры и разнообразные угощения сделали праздник насыщенным и увлекательным. Также для гостей были организованы интересные мастер-классы, включая мыловарение и шитье. Клоуны и ростовые куклы добавили праздничного настроения.
История Ногинского дома-интерната началась с обращения ткачихи Любови Ананьевой о создании учреждения для престарелых и инвалидов. В 1951 году началось строительство первого корпуса, затем появились еще два. Сейчас пансионат объединяет более 500 постояльцев и представляет собой целый комплекс с тремя отделениями в Подмосковье, продолжая свою миссию заботы и поддержки.
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