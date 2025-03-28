Пансионат для пожилых и инвалидов в Ногинске победил на всероссийском конкурсе

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится с 2000 года. Ежегодно организаторы принимают свыше тысячи заявок со всей России в различных номинациях. 28 марта в Доме правительства России наградили победителей конкурса, в их число вошел и подмосковный пансионат «Ногинский».
Он стал лучшим в стране и занял первое место в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы».
В Министерстве социального развития Подмосковья отмечают, что в учреждении оказывают помощь пожилым людям и инвалидам. В пансионате работают свыше 18 врачей различных специализаций, 70 сертифицированных помощников по уходу.
Ежегодно в «Ногинском» помогают более 500 жителям региона.
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