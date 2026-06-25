Пандус установят по просьбе жителей в многоквартирном доме в Солнечногорске

Глава Солнечногорска, секретарь местного отделения «Единой России» Константин Михальков провел встречу с жителями в общественной приемной партии. Обращения касались вопросов благоустройства, обеспечения доступной среды и других сфер.

Вместе с главой Солнечногорска с жителями общались его заместители, руководитель фракции «Единой России» в совете депутатов Ольга Гончар, начальник окружного управления социального развития № 20 Аветис Башикян, директор «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» Юрий Гацман.

Жительница первого подъезда дома № 119 по улице Красной обратилась с просьбой уставить пандус для маломобильных горожан.

Константин Михальков рассказал, что сейчас управляющая компания «Креатив» проводит капитальный ремонт мест общего пользования, после чего установит удобный пандус с правильным уклоном. «А до этого момента будем помогать спускаться вместе с активистами „Молодой гвардии“, — сказал глава Солнечногорска.

Руководитель муниципалитета подчеркнул, что все обращения жителей взяты в работу и под его личный контроль, а также войдут в новую Народную программу «Единой России».