Пандус установили в доме на Куркинском шоссе в Химках по просьбе жителей

Специалисты коммунальной службы оборудовали пандус по просьбе жителей дома № 22 на Куркинском шоссе в Химках. Содействие в решении вопроса оказал депутат округа Александр Васильев.

Жители дома ранее обращались с просьбой об установке пандуса в общественную приемную партии «Единая Россия».

«Этот пандус необходим для комфортного перемещения маломобильных граждан, проживающих в доме. Мы все вместе проверили пандус, его безопасность и надежность», — прокомментировал депутат округа Александр Васильев.

О том, что личные приемы граждан в Химках проходят регулярно, рассказала муниципальный депутат Юлия Ишкова. На них народные избранники помогают решать вопросы в сферах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, соцподдержки и других. Также депутаты взаимодействуют с жителями в общедомовых чатах. Эта система выстроена по инициативе главы округа Дмитрия Волошина и соответствует принципу работы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «житель всегда прав».

Кроме того, в Химках работает проект «Единая страна — доступная среда» партии «Единая Россия». Его миссия — в формировании доступной городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. В его рамках депутаты округа регулярно проводят мониторинги доступности социальной и дорожной инфраструктуры. А замечания и рекомендации направляют в профильные учреждения Химок.

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