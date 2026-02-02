Памятный вечер со спектаклем о блокадном Ленинграде прошел в Воскресенске

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Мероприятие «Героизм и стойкость: история Ленинградской блокады» посвятили 82-й годовщине полного освобождения города от фашистской блокады. В память о защитниках и жителях на вечере зачитали имена всех блокадников-земляков.

Вечер памяти прошел в доме культуры «Гармония». Его центральным элементом стал отрывок из спектакля «Я видел войну» по книге Светланы Алексиевич. Постановку представили артисты театральной студии «Лики» под руководством Татьяны Новиковой, передав трагедию блокадного города, ужасы голода и тяжелую судьбу детей.

Перед зрителями выступили депутат округа Олег Сухарь и председатель местного отделения «Волонтеров Победы» Светлана Петрашина. Они подчеркнули важность сохранения исторической правды, укрепления патриотизма и уважения к подвигу предшествующих поколений.

Кульминацией вечера стало чтение имен всех белоозерцев, переживших блокаду, а также защитников Ленинграда, чья жизнь служит примером мужества, самоотверженности и подлинной любви к Родине.

После официальной части добровольцы раздали присутствующим ленточки Ленинградской Победы и памятные буклеты. Мероприятие состоялось в рамках партийного проекта «Успех V единстве поколений».