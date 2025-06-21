Памятный митинг «Свеча памяти» прошел в деревне Беляниново под Мытищами

Ученики начальных классов школы № 29 приняли участие в торжественном митинге «Свеча памяти», который состоялся на территории культурно-досугового центра «Бородино». Мероприятие прошло в память о героях Великой Отечественной войны и жителях села, отдавших свои жизни за мирное будущее.

В начале митинга ребята прочитали проникновенные патриотические стихи, посвященные подвигу советских солдат, которые ценой невероятных усилий и жертв ковали Великую Победу. Их слова тронули сердца всех присутствующих и создали атмосферу глубокого уважения и благодарности к защитникам Родины.

Затем вместе с педагогами школьники почтили память жителей села Беляниново, которые стали героями войны. В завершение мероприятия участники митинга возложили цветы и зажженные лампады к обелиску, установленному в память о погибших. На гранитных плитах памятника высечены фамилии 51 жителя деревни Беляниново — тех, кто отдал жизнь на фронте, умер от полученных ран или пропал без вести в годы Великой Отечественной войны.

Торжественный митинг «Свеча памяти» стал важным уроком истории и патриотизма для подрастающего поколения, напомнив детям о цене мирного неба и необходимости бережного отношения к памяти предков.