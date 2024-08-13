Памятный митинг ко Дню ВВС прошел в Мытищах

Торжественный митинг, посвященный Дню Военно-воздушных сил Российской Федерации, прошел в Мытищах. Жители округа почили память тех, кто сражался в годы Великой Отечественной войны.

Акция прошла около памятника «Подвигу летчиков Мытищинского аэроклуба». Подполковник в отставке заместитель председателя Общественной палаты городского округа Мытищи Михаил Соколов поздравил всех присутствовавших в Днем Военно-воздушных сил. Председатель Совета депутатов Андрей Горелико поблагодарил летчиков, которые охраняют небо над страной.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила важность развития авиации в стране. По ее словам, сейчас важно поддерживать военнослужащих, которые находятся на передовой. Мероприятие завершилось возложением цветов к памятнику.

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