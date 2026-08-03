Памятный митинг ко Дню ВДВ прошел в Дмитрове

У памятника воинам-интернационалистам на улице Большевистской в Дмитрове 31 июля прошел памятный митинг, посвященный Дню Воздушно-десантных войск. В мероприятии приняли участие ветераны ВДВ и боевых действий, военнослужащие, участники специальной военной операции, депутаты, воспитанники военно-патриотических объединений, активисты «Молодой Гвардии» и жители округа.

Участники митинга почтили память защитников Отечества и возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам.

С наступающим профессиональным праздником десантников поздравил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

«Всегда испытываю уважение к нашим военным, которые в разных точках страны и мира защищали нашу страну, выполняя свой долг. Сегодня наши ребята продолжают эту миссию в зоне специальной военной операции, показывая настоящий пример мужества и любви к Родине. Воздушно-десантные войска всегда выполняли самые сложные и ответственные задачи и по праву остаются элитой Вооруженных Сил России», — отметил Михаил Шувалов.

Во время встречи глава округа выступил с инициативой перенести памятник воинам-интернационалистам в центральную часть города — к мемориалу участникам специальной военной операции, создав единый мемориальный комплекс. Предложение поддержали представители Дмитровского отделения «Боевого братства» и участники митинга.

С поздравлениями также выступили заместитель председателя правления Московского областного отделения «Боевого братства» Владимир Кузовлев и депутат Московской областной Думы Марина Шевченко.