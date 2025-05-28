Памятный митинг ко Дню пограничника прошел в Павловском Посаде

Возложение цветов к памятнику пограничникам всех поколений прошло в Парке Победы в Павловском Посаде. Мероприятие провели в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия».

Митинг приурочили ко Дню пограничника. Участниками стали члены и сторонники партии, ветераны, а также жители округа. Они почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

«Сейчас, как и сто лет назад, обеспечение безопасности наших границ — задача государственной важности. И именно благодаря самоотверженности пограничников, их стойкости и профессионализму миллионы россиян могут чувствовать себя в безопасности», — отметил муниципальный координатор партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Ксения Бунина.

Отметим, что главная задача проекта «Историческая память» — сохранять связь поколений и поддерживать героев.