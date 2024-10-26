Памятный митинг ко Дню белых журавлей прошел в Мытищах

Всероссийский митинг «День белых журавлей» прошел в центральном парке городского округа Мытищи у памятника погибшим при исполнении воинского и служебного долга в локальных конфликтах. Это мероприятие, инициированное народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым, уже более тридцати лет объединяет россиян в памяти о героях.

В Мытищах традиция проведения памятных мероприятий в честь этой даты продолжается с 2008 года. На митинге присутствовали ветераны разных поколений, их жены, матери, родственники и друзья.

«Мы собрались здесь, чтобы почтить память всех, кто отдал свою жизнь в войнах, и для того, чтобы выразить поддержку нашим военным, которые стоят на страже родины. Ведь даже находясь там, они чувствуют нашу поддержку», — подчеркнула глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Мероприятие сопровождалось исполнением песен времен Великой Отечественной войны и современных произведений, что создавало атмосферу единства и уважения к подвигу предков. Кульминацией стали символичное выпускание в небо 30 белых птиц и возложение цветов к памятнику.

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