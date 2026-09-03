Памятные мероприятия прошли ко Дню города в Ступине

88-летие города в Ступине отметили с размахом. В преддверии праздника состоялись памятные мероприятия, одним из которых стало возложение цветов к памятнику Николая Новикова.

Жители и гости города собрались в сквере имени Николая Новикова, чтобы почтить память знаменитого земляка, выдающегося деятеля эпохи Просвещения. Издатель, журналист, просветитель, общественный деятель и благотворитель многое сделал для развития отечественной культуры, книгоиздания и распространения знаний.

Участники мероприятия возложили цветы к памятнику Николая Новикова, а также к вечному огню в сквере имени Героя Советского Союза Владимира Полякова, уроженцу Ступина. Для многих поколений жителей Поляков остается символом мужества, стойкости и беззаветного служения Родине. Также почтили героев разных поколений — защитников Родины в годы Великой Отечественной войны и бойцов СВО. У мемориала участникам специальной военной операции вспомнили земляков, которые отдали жизнь при выполнении военных задач.