Памятные мероприятия прошли ко Дню города в Ступине
88-летие города в Ступине отметили с размахом. В преддверии праздника состоялись памятные мероприятия, одним из которых стало возложение цветов к памятнику Николая Новикова.
Жители и гости города собрались в сквере имени Николая Новикова, чтобы почтить память знаменитого земляка, выдающегося деятеля эпохи Просвещения. Издатель, журналист, просветитель, общественный деятель и благотворитель многое сделал для развития отечественной культуры, книгоиздания и распространения знаний.
Участники мероприятия возложили цветы к памятнику Николая Новикова, а также к вечному огню в сквере имени Героя Советского Союза Владимира Полякова, уроженцу Ступина. Для многих поколений жителей Поляков остается символом мужества, стойкости и беззаветного служения Родине. Также почтили героев разных поколений — защитников Родины в годы Великой Отечественной войны и бойцов СВО. У мемориала участникам специальной военной операции вспомнили земляков, которые отдали жизнь при выполнении военных задач.
Сегодня Ступино — один из крупных промышленных центров Подмосковья. «Наш город молодой, но, несмотря на свою молодость, носит высокое почетное звание — Город трудовой доблести. Это заслуга наших жителей, старшего поколения, которые во время Великой Отечественной войны работали в городе, на заводе под лозунгом „Все для фронта, все для Победы“», — отметил глава муниципалитета Сергей Мужальских.
Еще одним важным событием стало поднятие флага Ступина. В мероприятии участвовали глава и члены ассоциации ветеранов СВО, депутаты, представители Общественной палаты и силовых структур, руководители градообразующих предприятий и военно-патриотических объединений, школьники, молодогвардейцы и жители города.