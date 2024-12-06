Памятные мероприятия ко Дню Неизвестного Солдата прошли в Истре

Каждый житель, кто приходил к мемориалам, знал, что подвиг этих солдат не забыт. Они в 1941 году защищали свою родину, но, к сожалению, есть те, чьи имена неизвестны. Ежегодно в России 3 декабря — это День Неизвестного Солдата. Собирались как школьники и студенты, так и взрослые. Ведь они чтят память о своих дедах и прадедах. После минуты молчания жители возлагали цветы.

«Дедушка вот также пропал без вести, но могила, где его жена — моя бабушка похоронена там же написано и его имя, потому что должен же где-то остаться след от наших родственников и героев. И конечно же нужно своим детям и внукам рассказывать, чтобы они чтили память о них.» — поделилась местная жительница Светлана Малинина.

Неизвестных героев в России еще много, но поисковики стараются вернуть им имена. В городском округе Истра это делают три отряда: «Истринский рубеж», «Стяг» и «Поиск». За последние два года нашли останки 57 солдат, их перезахоронили в братские могилы в селе Новопетровское и в деревне Лукино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

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