«Мы помним и чтим». Андрей Воробьев и герои СВО возложили цветы к Вечному огню у Кремля

Сегодня 83-я годовщина контрнаступления Красной армии в битве под Москвой. Бойцы СВО, волонтеры и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Россия 5 декабря отмечает один из дней воинской славы. Делегация Подмосковья возложила цветы к Вечному огню у стен Кремля. «Мы помним и чтим подвиг солдат, ветеранов, которые остановили врага у стен столицы, переломили ход всей Великой Отечественной войны. Благодаря их мужеству 22 января 1942 года вся Московская область была освобождена от немецко-фашистских захватчиков», — сказал губернатор Подмосковья.

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Ровно 83 года назад началось контрнаступление советских войск в битве за Москву, которое стало переломным моментом в Великой Отечественной войне: Красная армия отбросила врага от столицы и в дальнейшем дошла до Берлина.

Все мы знаем, какой ценой наши деды и прадеды добились этого прорыва, этих первых побед под Истрой, Лобней, Волоколамском, Дмитровом. Андрей Воробьев

Помимо дня воинской славы, сегодня в России празднуют и День добровольца. Волонтеров в Подмосковье около 130 тысяч. Все они активно участвуют в благотворительных проектах. «Это большая команда единомышленников, которая в Московской области играет очень заметную роль», — отметил Андрей Воробьев.

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После возложения цветов губернатор пригласил участников СВО и волонтеров на чаепитие. Среди участников встречи были и те, кто отмечен высокими наградами, в том числе медалями «За отвагу» и орденами Мужества.

Героическая женская поддержка

Женщины тоже стали участницами церемонии. Среди них и Татьяна Алиходжина — многодетная мать: у нее шестеро детей, включая трех приемных. Она руководитель благотворительного фонда «Сердце Героя», где собирают гуманитарную помощь жителям Донбасса, бойцам СВО и детским домам.

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Фонд назван именем ее мужа — Героя ЛНР Дениса Кудрина. В 2014-м он добровольно вступил в ополчение, возглавил мотострелковый батальон, принимал активное участие в боях, в одном из которых, в марте 2022-го, героически погиб. Другая участница — Анна Прибылова. Она координатор филиала движения «Волонтеры Подмосковья» в Химках. Не раз ездила в Донбасс, доставив туда свыше трех тонн гуманитарного груза для военнослужащих и жителей. Ольга Ржавцева из Звенигорода тоже собирает и передает аптечки для штурмовиков. Вместе с тем она много времени уделяет людям с посттравматическими стрессовыми расстройствами, по профессии Ольга — психолог.