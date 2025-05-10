Памятные доски в честь участников ВОВ разместили на фасадах домов в Дубне
В Дубне по инициативе команды главы администрации города появились памятные таблички с именами героев и клумбы из ярко-красных цветов, выложенных в форме пятиконечных звезд, приуроченные к празднованию Великой Победы. В городе проживают семь ветеранов.
Так, 97-летний ветеран Александр Диденко наблюдал, как в его честь высаживают цветы. Он ушел на фронт прямо со школьной скамьи после прохождения сержантских курсов и был ранен. Сейчас он живёт на улице Вернова, где накануне Дня Победы на стене его дома установили именную памятную табличку. На фоне развевающихся флагов у входа она смотрится торжественно и напоминает о приближающемся празднике. А с балкона ветеран теперь может любоваться цветочной композицией в виде красной звезды — символа героизма, мужества и стремления к Победе.
Впервые по решению администрации города перед 9 Мая под окнами ныне живущих в наукограде участников Великой Отечественной войны разбивают клумбы. Агрономы службы озеленения аккуратно высаживают каждый цветок, создавая красную звезду на серебристом фоне и зелёной подложке.
«Каждый ветеран должен знать, что нынешнее поколение Дубны помнит и чтит их подвиг. Поэтому было принято решение установить на дверях домов, где проживают участники Великой Отечественной войны — почетные граждане Дубны, памятные таблички, и возле подъездов — разбить клумбы из ярких красных цветов в форме пятиконечных звезд. Символично и празднично. Важно и то, что наше подрастающее поколение будет знать, что в этом доме проживает герой, человек, который защищал Родину», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.