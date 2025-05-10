Памятные доски в честь участников ВОВ разместили на фасадах домов в Дубне

В Дубне по инициативе команды главы администрации города появились памятные таблички с именами героев и клумбы из ярко-красных цветов, выложенных в форме пятиконечных звезд, приуроченные к празднованию Великой Победы. В городе проживают семь ветеранов.

Так, 97-летний ветеран Александр Диденко наблюдал, как в его честь высаживают цветы. Он ушел на фронт прямо со школьной скамьи после прохождения сержантских курсов и был ранен. Сейчас он живёт на улице Вернова, где накануне Дня Победы на стене его дома установили именную памятную табличку. На фоне развевающихся флагов у входа она смотрится торжественно и напоминает о приближающемся празднике. А с балкона ветеран теперь может любоваться цветочной композицией в виде красной звезды — символа героизма, мужества и стремления к Победе.

Впервые по решению администрации города перед 9 Мая под окнами ныне живущих в наукограде участников Великой Отечественной войны разбивают клумбы. Агрономы службы озеленения аккуратно высаживают каждый цветок, создавая красную звезду на серебристом фоне и зелёной подложке.