Памятную стелу к 300-летию деревни Мехово открыли в Сергиевом Посаде

В Сергиево-Посадском округе торжественно открыли памятную стелу, посвященную 300-летию деревни Мехово. Населенный пункт основали в 1725 году. Данный факт подтвержден в архивных записях, найденных в хранилище Троице-Сергиевой лавры.

Мероприятие провели в день основания деревни и совместили с празднованием Покрова Пресвятой Богородицы. Жители заложили в эту дату символический смысл. Уроженец Андрей Пожилов отметил, что деревня обрела достойный памятный мемориал. Благодаря этому жители смогут сохранить и передать следующим поколениям гордость за историю родного края.

В церемонии открытия приняли участие представили администрации Сергиево-Посадского округа, которые поздравили местных жителей с праздником.