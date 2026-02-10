Памятную парту героя ВОВ открыли в школе Балашихи

В школе № 27 состоялось торжественное открытие Парты Героя, посвященной памяти Николая Яганова — участника Великой Отечественной войны и полного кавалера Ордена Славы. В церемонии приняли участие педагоги, учащиеся школы и внук героя.

Глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров отметил, что парта — это живой урок истории, а подвиг мужчины служит примером героизма и верности долгу. Он подчеркнул важность сохранения памяти о таких людях для будущих поколений.

Николай Яганов родился в селе Пехра-Покровское Балашихинского района. В 1939 году был призван на службу и направлен в Ленинград. С 1943 по 1945 годы служил в 129-м гвардейском стрелковом полку 45-й дивизии, участвовал в прорыве блокады Ленинграда и освобождении Нарвы, Выборга и других населенных пунктов. На его счету более 60 уничтоженных и 37 взятых в плен солдат противника.

Внук героя Максим Яганов сказал, что для семьи большая честь, что подвиг деда помнят и передают молодежи, отмечая, что его пример продолжает вдохновлять.

За проявленные мужество и героизм Николай Яганов был награжден орденами и множеством медалей, в том числе «За отвагу» и «За победу над Германией». После войны он жил и работал в Балашихе, участвовал в создании мемориального комплекса на площади Славы. В его честь названа одна из улиц города.

Проект «Парта Героя» реализуется в рамках инициативы «Единой России» «Новая школа» и направлен на патриотическое воспитание школьников.