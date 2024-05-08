Памятную доску ветерану Марьяну Курашевичу открыли в Ногинске | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 15:37 Памятную доску ветерану Марьяну Курашевичу открыли в Ногинске Телеканал «360»

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В преддверии Дня Победы в Ногинске открыли мемориальную доску в честь Марьяна Ивановича Курашевича. Ее установили на фасаде дома, где жил ветеран Великой Отечественной войны.

На мероприятии присутствовали члены Совета депутатов Богородского городского округа, члены Совета ветеранов, юнармейцы, студенты колледжей и учащиеся школ. Мемориальную доску открыли члены семьи Марьяна Ивановича — дочь и внучка. Они поделились своими воспоминаниями о ветеране.

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«Дедушка был потрясающим человеком, он очень любил людей, молодежь, верил в людей. Во многом, я думаю, мы берем с него пример, мы им гордимся», — рассказала внучка ветерана Кристина Богачева.

Марьян Иванович родился 2 февраля 1935 года в Могилевской области в Белоруссии. Юношей он увидел войну своими глазами, помогая партизанам в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

После школы он поступил в летное военно-техническое училище, затем служил на острове Сахалин в авиационных частях. Закончил службу в звании полковника в 1992 году. Переехав в Ногинск, Марьян Иванович работал в МЧС. После выхода на пенсию был избран председателем Совета ветеранов. Под его началом состояли 32 первичные организации ветеранов и более 30 тысяч человек.

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