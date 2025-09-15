Памятную доску ветерану Александру Когутенко установили в Королеве

В Королеве открыли мемориальную доску Почетному гражданину нашего города, участнику Великой Отечественной войны, полному кавалеру ордена Славы Александру Гавриловичу Когутенко. Памятная плита была установлена на доме № 3 по Октябрьскому бульвару, где жил ветеран.

Александр Когутенко участвовал в боях за освобождение Польши и Германии, в штурме Берлина и был четырежды ранен, но всегда оставался в строю. За проявленное мужество и героизм он был удостоен орденов Славы всех трех степеней, а также множества других боевых наград.

Церемония открытия состоялась при участии главы Королева Игоря Трифонова и супруги Александра Гавриловича, Таисии Степановны, которые почтили его память.

После войны он окончил Уральский политехнический институт и более тридцати лет проработал в Центральном конструкторском бюро экспериментального машиностроения (ныне РКК «Энергия»), внося значительный вклад в создание орбитальных станций «Салют» и «Мир».

В 2017 году ему присвоено звание Почетного гражданина города.