Памятную доску в честь ветерана Надежды Барановой открыли в Химках

В Химках установили мемориальную доску в память о ветеране Великой Отечественной войны Надежде Барановой. Почетную табличку разместили у входа в подъезд по адресу Юбилейный проспект, 41А.

Когда началась война, Надежде было всего 13 лет, но она уже работала на заводе по ремонту автобронетанковой техники.

«Государство по достоинству оценило труд моей мамы. Она была награждена медалью „За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов“ и Орденом Отечественной войны II степени», — поделилась дочь ветерана ВОВ Нина Баранова.

В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие местные жители, представители химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Фризен и Антон Зенькович, депутаты, общественный деятель Алина Шалимова и другие.

«К сожалению, ветеранов с каждым годом становится всё меньше и меньше. Сегодня мы обязаны делать всё возможное для того, чтобы увековечить память об их подвигах. Поэтому считаю такое мероприятие очень значимым», — поделилась Алина Шалимова

Напомним, что ранее в Химках прошло заседание Совета депутатов с участием главы округа, где единогласно поддержали инициативу об установке памятных досок на домах ветеранов Великой Отечественной войны.