Памятную доску в честь ветерана Ивана Медведева открыли в Химках

Памятную доску в честь ветерана Великой Отечественной войны Ивана Андреевича Медведева открыли на фасаде дома № 11а на Ленинском проспекте. Он участвовал в боях в районе Белостока и был награжден медалью «За Отвагу».
На торжественной церемонии открытия собрались родные и близкие ветерана, представители администрации, муниципальный депутат Инна Монастырская и руководитель химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Александров.
«Сегодня мы чествуем человека, который отстоял свободу и мир для будущих поколений. Ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше. Наш долг — сохранить память о каждом из них», — рассказала Инна Монастырская.
Иван Андреевич Медведев родился 25 июня 1926 года в поселке Песоченский Суворовского района Тульской области. В годы войны сражался на 2-м Белорусском фронте в районе Белостока. Ему вручили медаль «За Отвагу» и ряд других юбилейных наград. Иван Андреевич окончил Химкинский механический техникум и получил почетное звание «Ветеран труда».
Руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Химках Александр Александров отметил, что связь поколений играет ключевую роль в укреплении духа нации. Героизм участников Великой Отечественной войны сегодня вдохновляет бойцов специальной военной операции.
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