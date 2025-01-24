Памятную доску руководителю художественной школы Евгению Кольченко установят в Мытищах

На заседании Совета депутатов городского округа Мытищи одним из ключевых вопросов стало предложение об установке мемориальной доски в честь Евгения Андреевича Кольченко. Он более 15 лет руководил Мытищинской детской художественной школой, которая сейчас носит его имя.

Под его руководством школа прошла этап становления и стала одним из ведущих учреждений художественного образования для детей. Кроме того, Евгений Кольченко внес значительный вклад в развитие Мытищинского историко-художественного музея.

Депутаты единогласно поддержали инициативу, отметив, что Евгений Андреевич был не только талантливым художником, но и выдающимся организатором учебных процессов, чья деятельность оставила глубокий след в культурной жизни округа.

Также на заседании рассмотрели вопрос о порядке предоставления денежной компенсации за аренду жилья для привлеченных педагогических кадров. В прошлом году этой мерой поддержки воспользовались 42 педагога, что позволило снизить дефицит квалифицированных специалистов в образовательных учреждениях округа. Депутаты подчеркнули важность сохранения данной программы.

В рамках заседания также подведены итоги оперативно-служебной деятельности МУ МВД России «Мытищинское» за 2024 год, а также рассмотрен ряд других вопросов, касающихся работы администрации округа. Следующее заседание Совета депутатов запланировано на 20 февраля.