Памятную доску маршалу Блюхеру открыли в Мытищах

Памятную доску маршалу Советского Союза Василию Блюхеру открыли на улице его имени в поселке Старых Большевиков в Мытищах. Инициаторами выступили Совет ветеранов городского округа и местные жители при поддержке администрации муниципалитета.

В юном возрасте Василий Константинович Блюхер работал слесарем на Мытищинском вагонном заводе, после чего начал свой боевой путь. Названия улиц поселка, образованного в 1932 году, до наших дней хранят историю первых большевиков страны.

В торжественной церемонии открытия памятной мемориальной доски принял участие исследователь военной истории, член Союза писателей России Виктор Земцов. Каждый желающий мог приобрести его книги, рассказывающие о биографии одного из легендарных советских полководцев — Василия Константиновича Блюхера. Улица, названная в честь маршала, обрела еще один значимый символ, напоминающий о его заслугах перед Отечеством.