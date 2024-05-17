Памятную доску Герою Советского Союза Григорию Бояринову открыли в школе № 3 в Балашихе | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 19:47 Памятную доску Герою Советского Союза Григорию Бояринову открыли в школе № 3 в Балашихе Памятную доску Григорию Бояринову открыли в школе № 3 в Балашихе Пресс-служба городского округа Балашиха

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Мемориальную табличку Герою Советского Союза Григорию Бояринову установили на фасаде школы № 3 в микрорайоне Павлино в Балашихе. Учебное заведение также носит его имя.

Григорий Бояринов прошел Великую Отечественную войну, был дважды ранен. Погиб в 1979 году в Афганистане. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

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На торжественном мероприятии открытия памятной доски присутствовали внучка и сын Бояринова. Они подарили школе бюст героя.

«Один из таких установлен в центре города Смоленска, второй — в центре города Мелитополя. Такая небольшая копия будет стоять в школе в городе Балашихе. Еще одна — в Акимовской школе», — сказал сын Григория Бояринова Андрей.

Также гостями церемонии стали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава города Сергей Юров.

«Сегодня знаменательный день для города, для учебного учреждения. Открывается мемориальная доска в честь нашего героя Григория Ивановича Бояринова. Григорий Иванович посвятил всю свою жизнь служению Отечеству, выбрал этот путь сознательно, поступив в военное училище. Он посвятил себя преподавательской деятельности, обучал офицеров, спецназовцев здесь, на Балашихинской земле», — сказал Игорь Брынцалов.

Григорий Бояринов учился в Запорожской области, там школа № 27 тоже носит его имя.

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