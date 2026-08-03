Памятную акцию ко Дню ВДВ провели в Воскресенске

У мемориала погибшим в Афганистане и других локальных войнах в Воскресенске 2 августа прошла акция памяти, посвященная 96-й годовщине создания Воздушно-десантных войск России. С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель главы Воскресенска Дмитрий Лебедев, отметивший важность праздника и вручивший памятные медали ветеранам «крылатой пехоты».

Поздравления прозвучали от депутата Совета депутатов Олега Сухаря и руководителя отделения Ассоциации ветеранов СВО в Воскресенске Олега Стегуры. Присутствующих поздравил гвардии старший прапорщик ВДВ, ветеран спецназа ВДВ и ГРУ, участник специальной военной операции Владимир Черкашин, исполнивший песню «День рождения десанта».

Руководитель воскресенского отделения «Боевого братства» Сергей Устинов вручил ветеранам ВДВ благодарности за активную гражданскую позицию и участие в сборе и доставке гуманитарных грузов в зону СВО. Священник Евгений Доля отслужил литию по десантникам, павшим в боях за независимость Родины.

В исполнении Сергея Молодцова прозвучала традиционная в день ВДВ «Синева». Завершилось мероприятие минутой молчания, возложением цветов к мемориалу и памятному знаку ВДВ.