Памятную акцию ко Дню ВДВ провели в Химках

В сквере Марии Рубцовой в Химках прошла памятная акция, приуроченная ко Дню Воздушно-десантных войск. Жители, депутаты, почетные гости, представители Химкинского отделения «Боевого братства» и «Союза ветеранов боевых действий» возложили цветы и почтили память героев минутой молчания.

Днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года, когда в рамках учений провели первое парашютное десантирование 12 бойцов.

«Воздушно-десантные войска во все времена были символом мужества, стойкости и беззаветного служения Родине. Мы с глубоким уважением относимся к тем, кто с честью исполнял свой воинский долг, и всегда будем хранить память о героях, отдавших жизнь за безопасность нашей страны», — отметила глава округа Инна Федотова.

«Такие мероприятия объединяют ветеранов, молодежь и жителей округа, напоминая, что уважение к защитникам Отечества и сохранение исторической памяти — это общая ответственность каждого из нас», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.

Герои-десантники проявили стойкость и героизм в годы Великой Отечественной войны, во время боевых действий в Афганистане и Чечне. Сегодня бойцы подтверждают свою доблесть, выполняя воинский долг в зоне специальной военной операции.

«Воздушно-десантные войска всегда были примером высокой воинской дисциплины, силы духа и преданности Отечеству. Сегодня мы отдаем дань уважения всем десантникам, которые в разные годы с честью исполняли свой долг, и сохраняем память о тех, кто отдал жизнь, защищая нашу страну», — сказала депутат Юлия Ишкова.