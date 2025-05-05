Памятное шествие с 50-метровой георгиевской лентой прошло в Дубне

Активисты в Дубне присоединились к акции «Георгиевская лента». Они пронесли главный атрибут Дня Победы по плотине Иваньковской ГЭС.

В памятном шествии приняли участие школьники и студенты, а также молодые специалисты Дубненского машиностроительного завода, компании «Кронштадт» и конструкторского бюро «Радуга». После шествия они побывали на митинге у мемориального комплекса «ДОТ».

На мероприятии почтили память и вспомнили подвиг девушек-зенитчиц, которые защищали гидроэлектростанцию от бомбардировок фашистских самолетов. Здесь провели минуту молчания и возложили цветы к памятнику.

«Время бежит неумолимо, и вот уже вся страна готовится к празднованию 80-летия Великой Победы. Эта акция символизирует связь поколений, подчеркивает, что наша молодежь помнит и чтит подвиг прадедов», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.