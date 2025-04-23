Памятники Победы приведут в порядок в Мытищах

Волонтеры почистят монументы и прилегающую к ним территорию в Мытищах. Подготовят и помоют все «символы» Великой Победы до 9 мая.

Уборку проводят добровольцы молодежного центра «Импульс». На этот раз они взялись почистить памятный знак «40 лет Победы» в составе памятника «Штык».

Находится он в микрорайоне Леонидовка в Мытищах. Стела в виде армейского штыка опоясана вокруг венком Славы. Установили ее в 1985 году, в честь 40-летия Победы. Символизирует память о земляках военного призыва. Именно на этом месте во время Великой Отечественной войны был расположен Мытищинский военный комиссариат, на фронт отсюда ушли больше 45 тысяч мытищинцев. Половина из этих людей на Родину так и не вернулась.

Стела «40 лет Победы» — важная историческая составляющая Мытищ, это не только память о героях и жертвах войны, это символ единства и стойкости русского народа. Подобные мероприятия по приведению памятников округа в надлежащий вид играют огромную роль, помогая молодежи больше узнать об истории своей Родины, а заодно привлекают к вопросам бережного отношения к окружающей среде.