Памятник «Воин-освободитель» отреставрируют к 9 мая в Мытищах

Жители микрорайона Пироговский совместно с депутатами обсудили план по обновлению обелиска «Воин-освободитель» на аллее имени Николая Ивановича Боханова в Мытищах. Все работы планируется завершить до 1 мая, чтобы 9 мая, в День Победы, жители смогли возложить цветы к обновленному обелиску.

Комплексное благоустройство сквера на площади перед Центром культуры «Подмосковье» провели в прошлом году. Здесь обустроили пешеходные дорожки, отремонтировали фонтаны, установили новые скамейки и создали спортивную зону для катания на скейтбордах, роликах и самокатах. Кроме того, провели частичную модернизацию обелиска — заменили гранитные стеновые панели, парапетную крышку, ступеньки и площадку перед ним.

Сейчас начинается второй этап обновления обелиска. Подрядная организация заменит гранитное основание, колонны и наклонные крышки, а также проведет реставрацию самого обелиска. Будут обновлены фамилии воинов, павших за Родину в годы Великой Отечественной войны, которые сейчас увековечены на памятнике.