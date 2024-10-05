Памятник «Учителям России» открыли в гимназии № 16 в Люберцах
Накануне Дня учителя в гимназии № 16 «Интерес» городского округа Люберцы открыли памятник «Учителям России». Инициаторами создания композиции стали педагоги учебного заведения.
Торжественная церемония открытия памятника «Учителям России» состоялась в гимназии № 16 «Интерес» в Люберцах на проспекте Гагарина, дом № 10. Композицию установили по инициативе педагогов образовательного учреждения.
«Проект памятника предложили учитель изобразительного искусства Марина Мухитова и скульптор Дмитрий Смирнов. В установке и оформлении памятника помогал учитель технологии Алексей Воронов», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
Руководитель муниципалитета также отметил, что установка памятника — это знаковое событие и дань уважения педагогам.
«Дорогие учителя, примите слова искренней благодарности от всех жителей Люберец за вашу верность профессии, терпение и самоотдачу», — добавил он.
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