Памятник «Учителям России» открыли в гимназии № 16 в Люберцах

Торжественная церемония открытия памятника «Учителям России» состоялась в гимназии № 16 «Интерес» в Люберцах на проспекте Гагарина, дом № 10. Композицию установили по инициативе педагогов образовательного учреждения.

«Проект памятника предложили учитель изобразительного искусства Марина Мухитова и скульптор Дмитрий Смирнов. В установке и оформлении памятника помогал учитель технологии Алексей Воронов», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Руководитель муниципалитета также отметил, что установка памятника — это знаковое событие и дань уважения педагогам.

«Дорогие учителя, примите слова искренней благодарности от всех жителей Люберец за вашу верность профессии, терпение и самоотдачу», — добавил он.

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