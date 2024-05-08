Памятник участникам войн торжественно открыли в Кашире | 360°

08 мая 2024, 17:13
Памятник участникам войн торжественно открыли в Кашире
Торжественное открытие памятника трем поколениям участников войн в Афганистане, Чечне и в специальной военной операции, состоялось в Кашире. Мероприятие прошло в преддверии Дня Победы.
Глава городского округа Михаил Шувалов отметил, что, к сожалению, история человечества наполнена войнами. Люди всегда боролись за независимость, выживание, лучшее будущее, что происходить и сейчас.
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«И наша обязанность — не забывать имена тех, кто защищал и защищает рубежи нашей Родины. Ведь за каждым именем стоит человек, который отдал свою жизнь за наше Отечество. За каждого из нас», — указал руководитель муниципалитета.
Шувалов обратил отдельное внимание, что сейчас все граждане ждут с победой защитников Родины, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.
«Благодарю абсолютно всех, кто участвовал в создании этого памятника — это наши ветеранские организации, благотворителей и всех неравнодушных жителей округа!» — добавил Шувалов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с учениками лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
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