Памятник «Создателям ракетного щита России» начали красить в Люберцах

В Дзержинском стартовали работы по покраске памятника в одном из скверов. Поверхность подготовили ранее.

Специалисты обновят транспортно-пусковой контейнер баллистической ракеты РТ-2ПМ «Тополь». Они будут использовать атмосферостойкие и антикоррозийные материалы, которые устойчивы к перепадам температур и осадкам.

«Перед стартом покрасочных работ провели тщательную подготовку поверхности — очистили контейнер от загрязнений и ржавчины. Это важно для того, чтобы новая краска легла ровно и прослужила долгие годы», — сказала директор территориального управления «Дзержинский» Ирина Парадовская.

Все работы идут по графику. Благоустройство сквера должны завершить ко Дню города Дзержинский 13 сентября.

Отметим, что ранее в Дзержинском отреставрировали бюст Героя социалистического труда, участника Великой Отечественной войны, главного инженера НПО «Союз» Бориса Громцева.