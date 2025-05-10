Памятник советским воинам установили в деревне Семкино в Мытищах
В год 80-летия Победы в деревне Семкино прошло торжественное открытие памятника воинам, погибшим в боях за Родину. На церемонию собрались местные жители и представители администрации городского округа.
Заместитель главы Мытищинского округа Павел Нуштаев, поздравляя присутствующих с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнул, что нет ни одного уголка страны, откуда не уходили бы на фронт защитники Родины.
«Сегодня некоторые пытаются перевернуть историю, но мы не должны забывать. Память — это то, что у нас есть, и то, что нельзя предавать. Надо сделать все, чтобы она передавалась из поколения в поколение. Низкий поклон ветеранам, а также тем, кто остался на полях сражения, и тем, кто сегодня вновь отстаивает рубежи нашей Родины», — обратился Павел Юрьевич к сельчанам, поблагодарив жителей, принявших активное участие в возведении памятника.
Идея установки мемориала принадлежит старосте деревни Валерию Шахназарову. Ранее по его инициативе в поселке был открыт музей, и появление памятника стало логичным продолжением этой работы. Жители откликнулись на предложение и собрали необходимые средства. Значительную помощь оказал местный житель Владимир Солдатов.
«Я рад, что нам все удалось. Для меня это очень важно. Понимаю, что памятник нужен не только нам, но и нашим детям, и будущим поколениям, чтобы они ценили ту дорогую победу, завоеванную огромными человеческими жертвами во время страшной войны», — поделился Владимир Солдатов.
Честь перерезать ленточку и открыть мемориал была предоставлена Валерию Шахназарову. «Теперь это место будет священным хранителем памяти о героях, не вернувшихся с войны», — отметил он.
Собравшиеся почтили память воинов-освободителей минутой молчания и возложили цветы к памятнику.