Памятник советским воинам установили в деревне Семкино в Мытищах

В год 80-летия Победы в деревне Семкино прошло торжественное открытие памятника воинам, погибшим в боях за Родину. На церемонию собрались местные жители и представители администрации городского округа.

Заместитель главы Мытищинского округа Павел Нуштаев, поздравляя присутствующих с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнул, что нет ни одного уголка страны, откуда не уходили бы на фронт защитники Родины.

«Сегодня некоторые пытаются перевернуть историю, но мы не должны забывать. Память — это то, что у нас есть, и то, что нельзя предавать. Надо сделать все, чтобы она передавалась из поколения в поколение. Низкий поклон ветеранам, а также тем, кто остался на полях сражения, и тем, кто сегодня вновь отстаивает рубежи нашей Родины», — обратился Павел Юрьевич к сельчанам, поблагодарив жителей, принявших активное участие в возведении памятника.