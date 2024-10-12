Памятник-самолет Ту-144 в Жуковском подготовили к зиме

В Жуковском в зимнее положение приведена носовая часть самолета-памятника Ту-144. Это сделано для того, чтобы осадки не попали внутрь лайнера.

Глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров сообщил, что нос привели в полетное положение и убрали переднее горизонтальное оперение.

«В таком виде лайнер будет находиться до лета. Ежегодно это делается для того, чтобы зимой в самолет не попадали осадки. Летом же по традиции вновь переведут во взлетное положение», — рассказал Борис Аубакиров.

Самолет Ту-144 — сверхзвуковой пассажирский лайнер. Его разработали в конструкторском бюро Туполева. Впервые он поднялся в небо 31 декабря 1968 года в Жуковском на аэродроме Летно-исследовательского института имени М. М. Громова. Тогда он опередил свое время, его признали легендой экспериментальной авиации.

Памятник установили в Жуковском в 2019 году на пересечении улицы Туполева и Туполевского шоссе.

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