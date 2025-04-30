Памятник работникам электротехнического завода привели в порядок в Мытищах

Сотрудники предприятия привели в порядок памятник работникам Мытищинского электротехнического завода, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны, на улице Колпакова. Представители общества с ограниченно ответственностью «Водомер» провели уборку вокруг мемориала, очистили памятник и возложили цветы к его подножию.

Сейчас на этом месте располагаются несколько предприятий, которые местные жители называют просто «Счетчик». Мытищинский электротехнический завод играл важную роль в истории советской промышленности. Он был основан в 1939 году и производил широкий ассортимент электротехнической продукции, среди которой особенно выделялись счетчики электрической энергии. Здесь также сформировался целый кластер предприятий, включая Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов и научно-производственное объединение «Контакт».

Завод во время Великой Отечественной войны работал на нужды фронта, и многие его сотрудники добровольно ушли на войну. 21 человек не вернулся с полей сражений. Памятник заводчанам открыли 50 лет назад, 9 мая 1975 года, на средства, собранные коллективом предприятия во время субботников.

Сегодня за памятником ухаживают работники предприятий, расположенных на территории бывшего завода. «Это мероприятие — выражение уважения ко всем, кто не вернулся с фронта, а также тем, кто самоотверженно трудился ради общей Победы», — отметил депутат Совета депутатов городского округа Мытищи Юрий Казанов.