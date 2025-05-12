Памятник подвигу железнодорожников в годы войны открыли в Люберцах

Церемония торжественного открытия прошла в сквере у железнодорожной станции «Панки». В мероприятии приняли участие представители администрации городского округа, ветераны, работники железной дороги и жители города.

Памятник посвящен подвигу железнодорожников в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Подготовка мемориала — от разработки концепции до финальных этапов монтажа — заняла более двух лет. Инициатором проекта стал благотворительный фонд «Сердце — детям».

Памятник представляет собой паровоз серии «Э», устремленный вперед — к долгожданному Дню Победы 9 мая 1945 года. Он установлен на постаменте из красного кирпича. Памятные таблички рассказывают об огромном вкладе работников железных дорог Советского Союза в Победу, а также об их бессмертных подвигах и самоотверженном труде.