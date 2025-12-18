Памятник академику Александру Балдину установили на Лесной улице в Дубне

На Лесной улице в парковой зоне в Дубне открыли памятник академику, великому ученому Александру Балдину. Выдающийся деятель работал в Объединенном институте ядерных исследований с 1968 года и более 30 лет руководил Лабораторией высоких энергий.

Александр Балдин был основоположником научного направления «релятивистская ядерная физика» и принимал участие в разработке легендарного синхрофазотрона.

Во время торжественного открытия памятника отметили, что Александр Балдин стоял у истоков научной славы Объединенного института ядерных исследований.

«Скульптура установлена в честь столетия выдающегося российского физика. Юбилей будут отмечать в следующем году. Скульптор Дмитрий Ярмин изобразил ученого таким, каким его запомнили многие: он прогуливается на улице Лесной и думает о работе. На открытии были горожане, родственники, друзья, коллеги и преемники Александра Балдина. Теперь память о нем будет передаваться и подрастающему поколению», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Идею предложил Антон Александрович, сын академика, сотрудник Лаборатории физики высоких энергий, продолжатель дела отца. Он вспоминает, что семья переехала в Дубну в 1968 году и сразу поселилась на Лесной улице.