Памятная встреча ко Дню Военно-морского флота прошла в Дмитрове

24 июля в преддверии праздника в округе состоялась церемония возложения цветов к стеле «Город воинской славы». Участники почтили память моряков, погибших при защите Отечества.

Участие в мероприятии приняли глава округа Михаил Шувалов, депутат Московской областной Думы Марина Шевченко, почетный ветеран Подмосковья, капитан третьего ранга в отставке Герман Дорофеев, депутаты Совета депутатов, ветераны и военнослужащие Военно-морского флота, а также молодежь и волонтеры.

В этом году Россия отмечает 330-летие Военно-морского флота. Его история началась в 1696 году, когда по инициативе Петра I было провозглашено: «Морским судам быть». Сегодня флот остается главной опорой обороноспособности страны, а его военнослужащие выполняют задачи по защите национальных интересов.

Михаил Шувалов отметил, что День Военно-морского флота — праздник мужества, верности долгу и беззаветного служения Родине. Он вспомнил моряков всех поколений и сказал особые слова поддержки тем, кто сегодня выполняет боевые задачи.