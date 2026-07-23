В день 100-летия со дня смерти выдающегося государственного деятеля в городе Дзержинский состоялась торжественная церемония возложения цветов к его памятнику. Почтить память «Железного Феликса», как еще называли Дзержинского, собрались сотрудники администрации, участники СВО, молодогвардейцы, волонтеры и местные жители.

20 июля 1926 года Феликс Дзержинский выступал на заседании Центрального комитета большевиков и очень эмоционально и резко критиковал партийную оппозицию. Его речь продолжалась около двух часов. А потом он вышел и умер — по заключению врачей, от обширного сердечного приступа после нервного перенапряжения. Дзержинскому было всего 48 лет. В городе, названном в честь государственного политического деятеля, у памятника Дзержинскому участники церемонии вспоминали легендарного революционера.

Член Ассоциации ветеранов СВО Олег Золотухин считает, что молодежь обязательно надо воспитывать на «памяти» — чтоб не забывали тех, кто внес вклад в развитие нашей страны.

«Феликс Эдмундович Дзержинский — та глыба, тот человек, который внес существенный вклад в укрепление не только государственной безопасности страны, но и экономической, в том числе экономического суверенитета. Поэтому мы сегодня здесь», — отметил ветеран СВО.

Память «Железного Феликса» почтили минутой молчания и возложили цветы к монументу.