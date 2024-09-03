Память жертв теракта в Беслане почтили на митинге в школе № 52 в Малаховке

Мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом, провели на территории школы № 52 в Малаховке. Участники почтили память жертв трагедии в Беслане.

Памятный митинг посетил глава городского округа Люберцы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Волков.

«Двадцать лет назад в Беслане произошел один из самых жестоких терактов XXI века. Тогда от рук нелюдей погибли 334 человека. 186 из них — дети. Сегодня, в День солидарности в борьбе с терроризмом, почтили память погибших в страшной трагедии. Пока мы помним, мы можем противостоять этому злу», — сказал Владимир Волков.

Глава муниципалитета добавил, что в этот день во всех образовательных учреждениях округа проходят тематические классные часы, уроки памяти и митинги. Кроме того, школьники и учителя возлагают цветы к уголкам памяти трагедии в Беслане.

Напомним, что День солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно отмечают в России 3 сентября. В эту дату россияне вспоминают погибших в ходе терактов не только в Беслане, но и в Буденновске, Первомайском, Волгограде и других городах страны.

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