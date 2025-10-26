Память жертв теракта на Дубровке почтили в Химках

В Доме культуры «Лунево» прошло патриотическое мероприятие, которое посвятили годовщине трагических событий в театральном центре на Дубровке, произошедших в октябре 2002 года. Участники встречи почтили память жертв теракта минутой молчания.

Собравшиеся произносили слова скорби и соболезнования. Они также призывали к бдительности и единству в борьбе с терроризмом. По словам лидера Движения общественной поддержки Екатерины Калюжной, теракт на Дубровке — это страшная трагедия, которая навсегда останется в памяти народа, необходимо помнить о жертвах этого преступления и делать все возможное, чтобы подобное никогда не повторилось.

«Память о погибших — это наш долг перед будущими поколениями», — добавила Екатерина Калюжная.

Депутат Химок Татьяна Кавторева отметила, что встреча прошла в рамках общественно-патриотической программы «Успех V единстве поколений». За год для жителей муниципалитета провели свыше 1600 различных активностей, направленных на воспитание в молодежи любви к Родине, уважения к ее культуре и истории.