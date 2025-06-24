Память заслуженного строителя Ивана Крупенина почтили в Лыткарине

Заслуженный строитель России и Подмосковья, кавалер ордена Трудового Красного Знамени много лет возглавлял трест «Особстрой-2» и стоял у истоков важнейших строек в Лыткарине. Предприятие построило почти все школы и детские сады города, производственные и научные центры ЛЗОС и ЦИАМ, больничный корпус, спортивный комплекс «Кристалл», водозаборные очистные сооружения, Дом творчества для детей и юношества, а также 90% жилых домов и многие другие объекты.

Имя Ивана Крупенина в 2012 году присвоили бульвару, который появился на месте заброшенной территории между кварталами 2 и 3. Там обустроили парковочную зону, установили систему освещения, уложили новый асфальт, посадили деревья и разбили клумбы. По словам Константина Кравцова, в этом году будет реконструирован мурал — художники уже приступили к подготовительным работам, завершить которые их планируют до Дня города.

«Мы чтим имя Ивана Петровича не только в памятные даты, но и в делах — продолжая те созидательные традиции, которые он заложил в нашем городе. Уважение к таким людям — это основа нашей истории и опора для будущего», — подчеркнул глава Лыткарина.