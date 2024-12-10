Память защитников в День Героев Отечества почтили в Чехове

На Алее Славы в Чехове собрались представители администрации, депутаты, ветераны, юнармейцы, волонтеры и неравнодушные горожане. В День Героев Отечества они почтили минутой молчания память бойцов и возложили цветы к Вечному огню.

Памятное мероприятие посетил глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

«Мы чтим память тех, кто сражался в Великой Отечественной войне, отстаивал интересы страны в Афганистане, Чечне. Мы склоняем головы перед нашими героями, которые сегодня защищают нашу землю в ходе специальной военной операции», — подчеркнул он.

Имена Героев Советского Союза, которые родились и выросли в Чехове, увековечили на Аллее Славы. Чтобы сберечь память об участниках локальных войн и вооруженных конфликтов в муниципалитете устанавливают мемориальные таблички.

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