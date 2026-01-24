Память защитников Подмосковья почтили в Люберцах

22 января в сквере Победы города Дзержинский прошла церемония возложения цветов. Мероприятие было приурочено к годовщине освобождения Московской области от немецко-фашистских захватчиков.

Участники собрались у могилы Неизвестного солдата, чтобы почтить память павших. В церемонии приняли участие представители местной власти, депутаты от «Единой России», ветеран специальной военной операции, активисты молодежных движений и волонтеры.

«Сегодня мы чтим всех, кто отдал жизнь, защищая Подмосковье. Мы не должны забывать, какой ценой была завоевана Победа и какой вклад внесли жители нашего региона», — заявил муниципальный координатор партпроекта «Историческая память» Владимир Харламов.

Собравшиеся почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к мемориальному комплексу. Акция напомнила о важности сохранения исторической памяти для будущих поколений.