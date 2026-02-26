Память защитников Отечества почтили в Раменском

Митинг ко Дню защитника Отечества провели на площади Победы в Раменском. Молодежь, жители, представители администрации и почетные гости почтили память героев.

Глава Раменского округа Эдуард Малышев вместе с Раменским городским прокурором Александром Саниным и врио начальника межмуниципального управления МВД России «Раменское» Юрием Поляковым возложили цветы к Вечному огню.

Мероприятие стало традицией. Участники встречи подчеркнули, что День защитника Отечества — это не только праздник военных, но и дань уважения всем, кто готов встать на защиту Родины, кто ежедневно трудится на благо страны, оберегая ее безопасность и стабильность.

«Мы помним историю, чтим традиции и делаем все возможное, чтобы передать эту память молодому поколению. Наша задача — воспитывать в детях и молодежи любовь к Родине, уважение к ее героям и понимание ценности мира», — сказал глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Он поблагодарил каждого, кто стоит на страже наших границ и выполняет свой долг в эти минуты, и пожелал им крепкого здоровья, благополучия и мирного неба.

После митинга патриотический праздник продолжился во дворце культуры имени Воровского. С тематическими номерами на концерте выступили творческие коллективы и сольные исполнители.