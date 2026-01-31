Память выдающегося конструктора Петра Грушина почтили в Химках

В Химках прошел вечер памяти, посвященный 120-летию со дня рождения Петра Грушина. Собрание состоялось в Доме юных техников «Интеграл», который конструктор помог построить.

В «Интеграле» встретились те, для кого наследие Грушина остается важной частью истории. Среди участников были представители химкинских предприятий «Факел» и НПО Лавочкина.

«Петр Грушин был не просто блестящим инженером. Он лично вложил средства в строительство этого здания, потому что верил в будущее технического творчества молодежи», — сказал депутат Глеб Демченко.

Сейчас в центре занимаются больше 500 детей. Они создают модели, участвуют в состязаниях по робототехнике и посещают турниры разного уровня. Многие ученики знают о вкладе Грушина — его имя указано на мемориальной доске в здании, а педагоги часто рассказывают о его идеях.

Конструктор Петр Грушин стоял у истоков создания ракетных систем в СССР и внес большой вклад в развитие авиации и космонавтики.