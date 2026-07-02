Память ветеранов боевых действий почтили в Химках

1 июля в сквере имени Марии Рубцовой прошло памятное возложение цветов, приуроченное к Дню ветеранов боевых действий. Ветераны войн и локальных конфликтов, глава Химок Инна Федотова, депутаты и местные жители собрались у мемориального комплекса «Доблесть и слава воинов специальных подразделений России».

Участники церемонии возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. Депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов, депутаты окружного совета Наталья Каныгина, Надежда Смирнова, Александр Васильев, Юлия Ишкова, Артур Каримов, Валентин Герасимов и почетные гости, обратились к ветеранам, подчеркнув важность их подвигов для будущего страны.

«Этот день важен тем, что дает нам возможность сказать спасибо тем, кто с честью выполнил свой долг. Ветераны — это пример мужества, стойкости и верности Родине. Мы обязаны хранить память о подвигах и передавать ее будущим поколениям», — поделился лидер Движения общественной поддержки, член Ассоциации ветеранов СВО Химок Владислав Степушин.

День ветеранов боевых действий в России отмечают ежегодно 1 июля. Праздник, учрежденный в 2009 году, посвящен всем, кто защищал интересы страны в вооруженных конфликтах — от Афганистана и чеченских операций до сирийской кампании и специальной военной операции.

«Для Химок сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи — это повседневная работа. Ветераны и сегодня в строю: они поддерживают семьи военнослужащих, проводят уроки мужества, помогают боевым товарищам, реализуют социальные проекты. Их пример остается нравственной опорой для подрастающего поколения», — сказала глава городского округа Химки Инна Федотова.

Памятное возложение еще раз подтвердило, что в Химках бережно чтят память защитников Отечества. Подобные мероприятия объединяют жители разных поколений вокруг общей истории, уважения к подвигам ветеранов и благодарности тем, кто стоял на защите страны.