Химках на базе детского сада школы № 19 в корпусе «Кутузовский» прошло патриотическое мероприятие, приуроченное ко Дню ветеранов боевых действий, в котором приняли участие лидеры Движения общественной поддержки Светлана Пашковская и Олеся Климачева, воспитанники, педагоги и родители. Памятная дата объединила участников боевых действий разных эпох, включая ветеранов Великой Отечественной войны и современных защитников, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.

В ходе встречи организаторы рассказали о значении памятной даты и истории воинской доблести. Отдельное внимание было уделено примеру обороны Сталинграда, где бои шли за каждый квартал, а стойкость защитников стала переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны. Этот пример был приведен как символ мужества и ориентир для разных поколений.

Светлана Пашковская отметила, что День ветеранов боевых действий дает возможность выразить благодарность людям, которые защищали Отечество, и подчеркнула, что героические страницы истории России остаются вечным ориентиром для воспитания молодежи.

Муниципальный депутат Руслан Шаипов подчеркнул, что уважительный разговор о защитниках страны формирует у подрастающего поколения понимание их службы и ответственности перед Родиной. Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский добавил, что патриотические мероприятия в различных микрорайонах округа направлены на сохранение исторической памяти и передачу ее молодому поколению.