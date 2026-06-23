Память ветерана боевых действий Дмитрия Кириллова почтили в Химках

21 июня в «Тридцать первой школе» Химок состоялась встреча, посвященная памяти Дмитрия Кириллова. В учреждении вспомнили основателя военно-патриотических организаций «СОВА», погибшего при выполнении воинского долга в 2022 году.

В школе собрались представители общественных организаций, педагоги и учащиеся. В рамках встречи школьникам рассказали о жизни и деятельности Дмитрия Кириллова, его работе по созданию военно-патриотических клубов и системе подготовки молодежи. Отдельное внимание уделили его роли в развитии Ассоциации военно-патриотических клубов и работе на базе комплекса «Восход» в Химках.

Дмитрий Кириллов родился в 1979 году. Более десяти лет он занимался воспитанием молодежи и формированием патриотических программ. Через созданные им проекты прошли тысячи подростков, которые участвовали в обучении и подготовке к службе.

28 ноября 2022 года он погиб при выполнении воинского долга. Указом Президента России был посмертно награжден Орденом Мужества.

В ходе встречи представители общественных организаций подчеркнули значение его работы для воспитания молодежи и сохранения памяти о его деятельности. Лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин отметил вклад Кириллова в развитие системы патриотического воспитания.

«Дмитрий Кириллов создал систему там, где ее раньше не было. Он воспитал не одно поколение ребят, которые сегодня защищают страну. Наша задача — продолжать его дело. Он погиб как воин, прикрывая товарищей до конца», — сказал Степушин.

Депутат Химок Артур Каримов отметил, что подобные встречи помогают школьникам лучше понимать значение служения и личной ответственности.