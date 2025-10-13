Память великомученика Георгия Победоносца почтили в Серпухове

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко 12 октября вместе с верующими принял участие в Архиерейском богослужении. Его возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

Для Владычного монастыря, возглавляемого игуменией Алексией, главное — возрождение духовной жизни.

В ближайших планах — подготовка к 150-летию явления иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в следующем году и реставрация часовни преподобного Варлаама к 650-летию его преставления, которое православные отметят через два года.