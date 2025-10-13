Память великомученика Георгия Победоносца почтили в Серпухове
Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко 12 октября вместе с верующими принял участие в Архиерейском богослужении. Его возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.
Праздник носит название «Георгий Потаенный» и посвящен бескровной победе над войском татарских захватчиков, одержанной благодаря святому великомученику.
Образ святого является покровителем наших воинов, символизирует победу добра над злом, проявление мужества и стойкости.
Для Владычного монастыря, возглавляемого игуменией Алексией, главное — возрождение духовной жизни.
В ближайших планах — подготовка к 150-летию явления иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в следующем году и реставрация часовни преподобного Варлаама к 650-летию его преставления, которое православные отметят через два года.
«Мы встретим большой православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Пусть он принесет в каждый дом мир, а в наши сердца — согласие», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.